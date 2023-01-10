В Донецкой области громко вдоль всей линии фронта: ОВА показала последствия новых ударов рашистов

Цитата

«Этой ночью громко было вдоль всей линии фронта. На Волновахском направлении 1 человек погиб в Угледаре. На территории громады обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки», - написал Кириленко в Telegram.

Детали

По его словам, на Донецком направлении больше всего пострадала Кураховка — ранены 2 человека, повреждены 35 домов.

«Ночью произошел обстрел Елизаветовки Марьинской громады — повреждены частные дома. Под утро россияне обстреляли Авдеевку из Градов — без жертв», – сообщил Кириленко.

Также он сообщил о ситуации по другим двум направлениям:



На Горловском направлении 4 человека ранены в Бахмуте и 1 человек ранен в Парасковеевке — там повреждены 24 частных дома и 2 5-этажки. Еще 1 5-этажка повреждена в Соледаре. Также были обстрелы окрестностей Торецкой и Часовоярской громад.

направлении 4 человека ранены в Бахмуте и 1 человек ранен в Парасковеевке — там повреждены 24 частных дома и 2 5-этажки. Еще 1 5-этажка повреждена в Соледаре. Также были обстрелы окрестностей Торецкой и Часовоярской громад.

На Лисичанском направлении россияне разрушили частный дом в Серебрянке Северской громады, повредили магазин в Райгородке Николаевской громады. Не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

направлении россияне разрушили частный дом в Серебрянке Северской громады, повредили магазин в Райгородке Николаевской громады. Не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

Дополнение

За 9 января российские оккупанты ранили шесть мирных жителей Донбасса.