В Донецкой области громко вдоль всей линии фронта: ОВА показала последствия новых ударов рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Донецкой области этой ночью громко было вдоль всей линии фронта. Больше всего пострадала Кураховка — ранены 2 человека, повреждены 35 домов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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«Этой ночью громко было вдоль всей линии фронта. На Волновахском направлении 1 человек погиб в Угледаре. На территории громады обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки», - написал Кириленко в Telegram.
Детали
По его словам, на Донецком направлении больше всего пострадала Кураховка — ранены 2 человека, повреждены 35 домов.
«Ночью произошел обстрел Елизаветовки Марьинской громады — повреждены частные дома. Под утро россияне обстреляли Авдеевку из Градов — без жертв», – сообщил Кириленко.
Также он сообщил о ситуации по другим двум направлениям:
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- На Горловском направлении 4 человека ранены в Бахмуте и 1 человек ранен в Парасковеевке — там повреждены 24 частных дома и 2 5-этажки. Еще 1 5-этажка повреждена в Соледаре. Также были обстрелы окрестностей Торецкой и Часовоярской громад.
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- На Лисичанском направлении россияне разрушили частный дом в Серебрянке Северской громады, повредили магазин в Райгородке Николаевской громады. Не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.
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Дополнение
За 9 января российские оккупанты ранили шесть мирных жителей Донбасса.