На Донеччині дівчата-підлітки побили однокласницю: на подію відреагувала Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Донецькій області школярки побили 14-річну однокласницю. Правоохоронці за даним фактом відкрили провадження, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби місцевої прокуратури.
Деталі
Так, правоохоронці встановили, що 4 квітня 14-річна школярка разом із подругами запросила до водоймища свою однокласницю, на яку тримала особисту образу. Повідомляється, що спочатку дівчата ображали потерпілу, а після - спричинили їй тілесні ушкодження та змусили купатися оголеною у водоймищі. В результаті вказаних дій дівчина отримала забійні рани обличчя та голови.
Свої дії правопорушниці знімали на камеру мобільного телефону та викладали матеріали в соціальні мережі, проте в подальшому видалили.
За даними правоохоронців, наразі досудове розслідування триває.
Реакція омбудсмена
За даними пресслужби офісу омбудсмена, Людмила Денісова звернулася до начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області взяти це питання на особливий контроль.
Також Уповноважений звернулася до органу опіки та піклування за місцем проживання дітей щодо взяття родин дітей під соціальний супровід, а також забезпечення необхідної медичної та психологічної допомоги дитині-жертві.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, раніше в Одеській області двоє малолітніх хлопців забили до смерті безхатченка через те, що він відмовився для них попросити у людей булочки.