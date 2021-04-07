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В Донецкой области девушки-подростки избили одноклассницу: на событие отреагировала Денисова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Донецкой области школьницы избили 14-летнюю одноклассницу. Правоохранители по данному факту открыли производство, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы местной прокуратуры.

Детали

Так, правоохранители установили, что 4 апреля 14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личное оскорбление. Сообщается, что сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после - нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила ушибы лица и головы.

Свои действия правонарушители снимали на камеру мобильного телефона и выкладывали материалы в социальные сети, однако в дальнейшем удалили.

По данным правоохранителей, сейчас досудебное расследование продолжается.

Реакция омбудсмена

По данным пресс-службы Офиса омбудсмена, Людмила Денисова обратилась к начальнику Главного управления Национальной полиции в Донецкой области взять этот вопрос на особый контроль.

Также Уполномоченный обратилась в орган опеки и попечительства по месту жительства детей о взятии семей детей под социальное сопровождение, а также обеспечение необходимой медицинской и психологической помощи ребенку-жертве.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее в Одесской области двое малолетних ребят забили до смерти бездомного из-за того, что он отказался для них попросить у людей булочки.

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