На Донеччині чоловік наніс ножові поранення своїй знайомій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Донецькій області в місті Гірник, 42-річний чоловік завдав знайомій ножові поранення — наразі жінка у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Донецькій області.
“До поліції Селидового надійшло повідомлення від працівників лікарні про те, що до них доставлено 41-річну жінку з ножовими пораненнями. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілій завдав під час сварки її 42-річний знайомий. В ході проведення оперативно-розшукових заходів зловмисник був затриманий співробітниками сектору кримінальної поліції Селидівського відділення поліції”, — йдеться у повідомленні.
Речові докази вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 2 ст. 115 “Замах на вбивство” Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Донецькій області чоловік вдарив свого опонента фрагментом бордюру.
У поліції зазначають, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння вбивства і в 2018 році тільки повернувся з місць позбавлення волі.