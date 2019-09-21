На Донетчине мужчина нанес ножевые ранения своей знакомой

“В полицию Селидово поступило сообщение от работников больницы о том, что к ним доставлен 41-летнюю женщину с ножевыми ранениями. Правоохранители установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес во время ссоры ее 42-летний знакомый. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками сектора криминальной полиции Селидовского отделения полиции”, — говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 “Покушение на убийство” Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области мужчина ударил своего оппонента фрагментом бордюра.

В полиции отмечают, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и в 2018 году только вернулся из мест лишения свободы.