На Донеччині через ожеледицю зіткнулися два тролейбуси
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через негоду в Маріуполі зафіксували сім ДТП, зокрема в одному з районів зіткнулись два тролейбуси. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Маріуполя.
“Під час однієї з аварій травмувалися одразу 4 людини. Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення з автомобілем Citroen” — повідомили у прес-службі.
Також стало відомо, що близько 8:30 в одному з районів міста на дорозі зіткнулися два тролейбуси. У ДТП ніхто з людей не постраждав, однак через аварію один з транспортних засобів продовжити роботу не зміг.
Як повідомляв УНН, українців попередили про ожеледицю на дорогах.