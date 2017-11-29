На Донеччині через ожеледицю зіткнулися два тролейбуси

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через негоду в Маріуполі зафіксували сім ДТП, зокрема в одному з районів зіткнулись два тролейбуси. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Маріуполя.

“Під час однієї з аварій травмувалися одразу 4 людини. Водій автомобіля Ford не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого відбулось зіткнення з автомобілем Citroen” — повідомили у прес-службі.

Також стало відомо, що близько 8:30 в одному з районів міста на дорозі зіткнулися два тролейбуси. У ДТП ніхто з людей не постраждав, однак через аварію один з транспортних засобів продовжити роботу не зміг.

Як повідомляв УНН, українців попередили про ожеледицю на дорогах.

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