В Донецкой области из-за гололеда столкнулись два троллейбуса
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Из-за непогоды в Мариуполе зафиксировали семь ДТП, в том числе в одном из районов столкнулись два троллейбуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Мариуполя.
"Во время одной из аварий получили травмы сразу 4 человека. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Citroen", - сообщили в пресс-службе.
Также стало известно, что около 8:30 в одном из районов города на дороге столкнулись два троллейбуса. В ДТП никто из людей не пострадал, однако из-за аварии один из транспортных средств продолжить работу не смог.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о гололедице на дорогах.