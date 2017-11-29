В Донецкой области из-за гололеда столкнулись два троллейбуса

"Во время одной из аварий получили травмы сразу 4 человека. Водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Citroen", - сообщили в пресс-службе.

Также стало известно, что около 8:30 в одном из районов города на дороге столкнулись два троллейбуса. В ДТП никто из людей не пострадал, однако из-за аварии один из транспортных средств продолжить работу не смог.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о гололедице на дорогах.