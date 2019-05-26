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На Донеччині 18-річний юнак зберігав у себе вдома гранати та пластид

На Донеччині 18-річний юнак зберігав у себе вдома гранати та пластид

Київ • УНН

 • 13616 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. На Донеччині у селі Солодке 18-річний юнак зберігав у себе вдома гранати з запалами та пластид. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

“В рамках спецзаходів з протидії нелегальному обігу зброї та боєприпасів співробітники Мар’їнського відділення поліції отримали оперативну інформацію, що мешканець с. Солодке зберігає вдома вибухонебезпечні предмети. Під час слідчих дій у підлітка, який проживає разом з дідусем, у літній кухні було виявлено: 2 гранати РГД- 5 с запалами та 400 г пластиду”, — йдеться у повідомленні.

За словами юнака, вибухонебезпечні предмети він знайшов у 2017 році біля села поблизу лінії бойових дій.

Хлопець раніше вже був судимий.

“Також минулої доби поліцейські прифронтової Авдіївки, отримавши постанову суду на проведення обшуку, вилучили у місцевого мешканця два корпуси від гранати РГД-5 та Ф-1, і 200 набоїв до автомату Калашникова калібром 5,45 мм”, — додали у поліції.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, в Маріуполі з гаража вилучено арсенал зі зброєю, в тому числі викраденою.

Українські Національні Новини

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