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На Донбасі затримують підприємців і вимагають викуп у родичів - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях бойовики посилюють тиск на підприємців. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.

На Донбасі затримують підприємців і вимагають викуп у родичів - розвідка

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях посилюють тиск на місцевих приватних підприємців, які нібито проявляють недостатню лояльність окупаційній владі та уникають участі з надання “волонтерської допомоги” підрозділам з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - повідомляє речник Міноборони.

Зазначається, що оперативні групи так званих республіканських управлінь по боротьбі зі злочинністю МВС розпочали проведення рейдів з перевірки підприємств, які спеціалізуються на виробництві та продажі ювелірних виробів.

"При цьому, зазначеними так званими правоохоронцями вже затримано ряд підприємців, за звільнення яких у родичів вимагається викуп та додаткові виплати за надання можливості продовжити ювелірний бізнес", - повідомив Гуцуляк.

Раніше УНН повідомив, що бойовики на Донбасі зберігають пошкоджені боєприпаси на заводах і підприємствах.

Українські Національні Новини

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