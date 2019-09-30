На Донбассе задерживают предпринимателей и требуют выкуп у родственников - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях боевики усиливают давление на предпринимателей. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления Минобороны, передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению "волонтерской помощи" подразделениям соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", - сообщает спикер Минобороны.
Отмечается, что оперативные группы так называемых республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД начали проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий.
"При этом, указанными так называемыми правоохранителями уже задержаны ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется выкуп и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес", - сообщил Гуцуляк.
Ранее УНН сообщил, что боевики на Донбассе хранят поврежденные боеприпасы на заводах и предприятиях.