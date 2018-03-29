На Донбасі загинув 19-річний доброволець
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На Донбасі від кулі снайпера бойовиків загинув молодий український доброволець. Про це повідомляє фонд допомоги армії "Повернись живим" у Facebook, передає УНН.
“На передовій загинув боєць ДУК ПС Андрій із позивним "Діллі". Тепер хлопцеві назавжди залишиться усього 19 років. Життя "Діллі" 27 березня забрала куля ворожого снайпера. Андрій був родом із Конотопу, у місті оголосили дні жалоби”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 54 обстріли опорних пунктів Збройних сил України.