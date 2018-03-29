На Донбассе погиб 19-летний доброволец
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На Донбассе от пули снайпера боевиков погиб молодой украинский доброволец. Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" в Facebook, передает УНН.
"На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 54 обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины.