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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 40487 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 103901 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 113126 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 119749 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131410 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146461 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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На Донбассе погиб 19-летний доброволец

На Донбассе погиб 19-летний доброволец

Киев  •  УНН

 • 13621 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. На Донбассе от пули снайпера боевиков погиб молодой украинский доброволец. Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" в Facebook, передает УНН.

"На передовой погиб боец ​​ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 54 обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

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