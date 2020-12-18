На Донбасі зафіксували чотири порушення "тиші": бойовики застосували міномети і гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню - бойовики застосували міномети і гранатомети. Серед українських військових бойових втрат та поранень немає, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
За даними пресцентру, "на Приазов'ї поблизу Водяного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти закинули в наш бік 12 заборонених мін ПОМ-2".
"Порушувався режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Тут ворог спершу застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше – підствольний гранатомет.
Водночас, на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною", - відзначили у пресцентрі.
У повідомленні зазначено, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога.
Нагадаємо, минулої доби, 17 грудня, збройні формування бойовиків 8 разів порушили режим припинення вогню.