На Донбассе зафиксировали четыре нарушения "тишины": боевики применили минометы и гранатометы

По данным пресс-центра, "на Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ 1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2".

"Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже - подствольный гранатомет.

В то же время, на всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной", - отметили в пресс-центре.

В сообщении отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельные и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага.

Напомним, за минувшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования боевиков 8 раз нарушили режим прекращения огня.