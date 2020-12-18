ООС: від початку доби бойовики не здійснювали обстрілів українських військових

“Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — повідомили у штабі.

“Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами”, — додали в ООС.

Додамо, що минулої доби, 17 грудня, збройні формування бойовиків 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворожа вогнева активність спостерігалася поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка, Верхньоторецьке та Широкине. Протягом доби противник вів вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу снайпера один український воїн отримав поранення. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.