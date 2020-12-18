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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 80854 просмотра

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ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

Киев • УНН

 • 14504 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

“С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — сообщили в штабе.

“Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами”, — добавили в ООС.

Добавим, что за прошедшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования боевиков 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое и Широкино. В течение суток противник вел огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела снайпера один украинский воин получил ранения. На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.

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