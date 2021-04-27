На Донбасі ворожий снайпер убив українського військового: назвали ім'я загиблого

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"Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки — Ковальовського Івана Івановича “Африка”, який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - вказали у міськраді.

Доповнення

За даними пресцентру ООС, впродовж минулої доби, 26 квітня, у зоні ООС зафіксовано 9 ворожих порушень режиму припинення вогню, сьогодні - вже три обстріли.

За повідомленням пресцентру, поранений напередодні військовий перебував у задовільному стані.