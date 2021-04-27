На Донбасі ворожий снайпер убив українського військового: назвали ім'я загиблого

ukru
Ексклюзив
10:51 • 43517 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 75614 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 126354 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 167989 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 247766 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 183845 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177139 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188411 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155161 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160278 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 107650 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 106617 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 120484 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 93814 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 110217 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 247767 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 198175 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 293351 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 288510 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 415076 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 5013 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 91085 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 96691 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 92096 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 110888 перегляди
Актуальне
На Донбасі ворожий снайпер убив українського військового: назвали ім'я загиблого

На Донбасі ворожий снайпер убив українського військового: назвали ім'я загиблого

Київ • УНН

 • 25700 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У зоні ООС напередодні загинув військовослужбовець Іван Ковальовський (Африка) із села Колінки на Прикарпатті. Про це повідомили на сторінці Городенківської міської ради територіальної громади у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки — Ковальовського Івана Івановича “Африка”, який загинув 26.04.2021 року від кулі ворожого снайпера", - вказали у міськраді.

Доповнення

За даними пресцентру ООС, впродовж минулої доби, 26 квітня, у зоні ООС зафіксовано 9 ворожих порушень режиму припинення вогню, сьогодні - вже три обстріли.

За повідомленням пресцентру, поранений напередодні військовий перебував у задовільному стані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами