На Донбассе вражеский снайпер убил украинского военного: назвали имя погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В зоне ООС накануне погиб военнослужащий Иван Ковалевский (Африка) из села Коленки на Прикарпатье. Об этом сообщили на странице Городенковского городского совета территориальной общины в Facebook, передает УНН.
Цитата:
"Городенковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки - Ковалевского Ивана Ивановича "Африка", который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", - указали в горсовете.
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По данным пресс-центра ООС, в течение минувших суток, 26 апреля, в зоне ООС зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня, сегодня - уже три обстрелы.
По сообщению пресс-центра, раненный накануне военный находился в удовлетворительном состоянии.