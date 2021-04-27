На Донбассе вражеский снайпер убил украинского военного: назвали имя погибшего

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В зоне ООС накануне погиб военнослужащий Иван Ковалевский (Африка) из села Коленки на Прикарпатье. Об этом сообщили на странице Городенковского городского совета территориальной общины в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Городенковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки - Ковалевского Ивана Ивановича "Африка", который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера", - указали в горсовете.

Дополнение

По данным пресс-центра ООС, в течение минувших суток, 26 апреля, в зоне ООС зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня, сегодня - уже три обстрелы.

По сообщению пресс-центра, раненный накануне военный находился в удовлетворительном состоянии.

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