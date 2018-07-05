На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли майже 200 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил знаходятся 197 автомобілів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/35; „Мар’їнка“ — 30/40; „Новотроїцьке“ — 0/40; „Гнутове“ — 15/20”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, протягом минулої доби через КПВВ прослідувало 38 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Нагадаємо, у понеділок, 2 липня, у чергах на КПВВ на Донбасі зібралися 185 автомобілів.
Як повідомляв УНН, уряд змінив правила перетину кордону українцями, що перевозять дітей. Зокрема, до чинної постанови уряду щодо правил перетину кордону пропонується додати норму, що проїздний документ дитини чинний протягом строку, на який він виданий.
Крім того, Кабмін дозволив членам екіпажу повітряного судна супроводжувати неповнолітніх дітей.