На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 200 авто

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 131650 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил знаходятся 197 автомобилей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: ”Майорское“- 20/35; „Марьинка“ — 30/40; „Новотроицкое“ — 0/40; „Гнутово“ — 15/20”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшие сутки через КПВВ последовало 38 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.

Напомним, в понедельник, 2 июля, в очередях на КПВВ на Донбассе собрались 185 автомобилей.

Как сообщал УНН, правительство изменило правила пересечения границы украинцами, которые перевозят детей. В частности, в действующем постановлении правителства о правилах пересечения границы предлагается добавить норму, согласно которой проездной документ ребенка остается действительным в течение срока, на который он выдан.

Кроме того, Кабмин разрешил членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей.

Украинские Национальные Новости

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