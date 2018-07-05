На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 200 авто

“В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: ”Майорское“- 20/35; „Марьинка“ — 30/40; „Новотроицкое“ — 0/40; „Гнутово“ — 15/20”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшие сутки через КПВВ последовало 38 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.

Напомним, в понедельник, 2 июля, в очередях на КПВВ на Донбассе собрались 185 автомобилей.

Как сообщал УНН, правительство изменило правила пересечения границы украинцами, которые перевозят детей. В частности, в действующем постановлении правителства о правилах пересечения границы предлагается добавить норму, согласно которой проездной документ ребенка остается действительным в течение срока, на который он выдан.

Кроме того, Кабмин разрешил членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей.