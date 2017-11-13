На Донбасі ОБСЄ констатувала збільшення порушень режиму тиші

“У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши менше вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (16 супроти приблизно 60 вибухів)”, - повідомили у звіті.

У Донецькій області спостерігачі також зафіксували збільшення кількості порушень режиму тиші. В порівнянні з попереднім звітом на території Донецької області місія зафіксувала приблизно 340 вибухів супроти близько 100 відповідно.

“9 листопада у підконтрольному урядові Світлодарську, на схід від Донецька, спостерігачі чули 40 вибухів невизначеного походження і майже 300 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета”, - зазначили у звіті.

Крім того, на підконтрольній “ДНР” території поблизу Ясенуватого члени патруля ОБСЄ чули 22 вибухи невизначеного походження і вогонь зі стрілецької зброї. А також, здійснюючи спостереження на донецькому напрямку місія зафіксувала 35 вибухів невизначеного походження і численні перехресні черги з великокаліберних кулеметів на західно-південний захід.

Як повідомляв УНН, Представники місії ОБСЄ, незважаючи на Мінські домовленості, не можуть потрапити в місця постійного зберігання важкого озброєння бойовиків самопроголошеної “ДНР”.