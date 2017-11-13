На Донбассе ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима тишины

"В Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, одновременно зафиксировав меньше взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (16 против примерно 60 взрывов)", - сообщили в отчете.

В Донецкой области наблюдатели также зафиксировали увеличение количества нарушений режима тишины. По сравнению с предыдущим отчетом на территории Донецкой области миссия зафиксировала примерно 340 взрывов против около 100 соответственно.

"9 ноября во подконтрольном правительству Светлодарске, к востоку от Донецка, наблюдатели слышали 40 взрывов неопределенного происхождения и почти 300 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета", - отметили в отчете.

Кроме того, на подконтрольной "ДНР" территории вблизи Ясинуватой члены патруля ОБСЕ слышали 22 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия. А также, осуществляя наблюдение на донецком направлении миссия зафиксировала 35 взрывов неопределенного происхождения и многочисленные перекрестные очереди из крупнокалиберных пулеметов на западно-юго-запад.

Как сообщал УНН, представители миссии ОБСЕ, несмотря на Минские договоренности, не могут попасть в места постоянного хранения тяжелого вооружения боевиков самопровозглашенной "ДНР".