На Донбасі через ворожий обстріл поранено українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Український військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ", передає УНН.
Цитата:
“Сьогодні, 17 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ“. В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Пораненого захисника доправлено до лікувального закладу, стан його здоров’я — задовільний”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними ОТУ, про дії збройних формувань Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Що було раніше
За добу 16 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий. Окрім того, станом на 7 годину ранку 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.