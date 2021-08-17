На Донбассе из-за вражеского обстрела ранен украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север", передает УНН.
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"Сегодня, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Детали
По данным оперативно-тактической группировки, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Что было ранее
За сутки 16 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Кроме того, на 7:00 утра 17 августа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.