На Донбасі бойовики видають за мирних жителів підготовлених у РФ снайперів - розвідка

КИЇВ. 15 січня. УНН. За даними розвідки найманці повертаються після закінчення курсів снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ та формують снайперські групи на Донбасі, які видаючи себе за мирних жителів. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.