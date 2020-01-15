На Донбасі бойовики видають за мирних жителів підготовлених у РФ снайперів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. За даними розвідки найманці повертаються після закінчення курсів снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ та формують снайперські групи на Донбасі, які видаючи себе за мирних жителів. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
Так, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ посилює передові позиції підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК найманцями, які з початку цього року повертаються після закінчення курсів снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ.
"З числа зазначених осіб окупанти формують мобільні снайперські групи, які при виконанні завдань переміщуються вздовж лінії розмежування на цивільних легкових автомобілях, видаючи себе за мирних жителів", - повідомив Гуцуляк.
Він зазначив, що у такий спосіб, противник намагається продовжувати приховано завдавати втрат особовому складу підрозділів ООС і не допустити стабілізації обстановки на лінії розмежування.
Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави.
Нагадаємо, що за даними розвідки, бойовики обстріляли житлові будинки у населеному пункту Голубівка на Луганщині. Внаслідок чого було поранено цивільних осіб.