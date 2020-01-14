Бойовики обстріляли житлові будинки на Луганщині - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. За даними розвідки бойовики обстріляли житлові будинки у населеному пункту Голубівка на Луганщині. Внаслідок чого було поранено цивільних осіб. Про це під час брифінгу повідомив полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
Так, головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про чергові спроби командування російсько-окупаційних військ дискредитувати Збройні Сили України.
"Зокрема, 10 січня артилерійський підрозділ дислокованої в Алчевську 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК здійснив провокаційний обстріл позицій Об’єднаних сил. При цьому окупанти влучили у район житлових будинків н.п. Голубівка на тимчасово окупованій території у Луганській області, внаслідок чого поранень, у т.ч. важких, зазнали цивільні особи", - зазначив він.
Зазначається, що аби приховати свої злочинні дії та перекласти відповідальність за обстріл на підрозділи Об’єднаних сил, противник вкотре вдався до розповсюдження фейкової інформації через місцеві та російські ЗМІ.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики залучають оперативні групи російських спецслужб до розшуку дезертирів у складі російсько-окупаційних військ.