Бойовики залучають групи російських спецслужб для розшуку дезертирів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики залучають оперативні групи російських спецслужб до розшуку дезертирів у складі російсько-окупаційних військ. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ з початку цього року активізувало залучення оперативних груп російських спецслужб до розшуку дезертирів у складі російсько-окупаційних військ", - зазначив він.
Зазначається, що зазначене пов’язано із суттєвим збільшенням кількості російських найманців, які через невдоволення умовами служби та усвідомлення невідворотності кримінальної відповідальності за скоєння воєнних злочинів покидають передові позиції з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, у т.ч. зі зброєю.
Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, для приховування загострення проблеми дезертирів, російські кадрові офіцери, що залучені до їх розшуку, видають себе при спілкуванні з цивільним населенням за представників "місцевих органів МВС" або "військових комендатур", які нібито проводять опитування для "запобігання диверсіям".
Нагадаємо, командири противника на окремих ділянках отримали дозвіл на обстріл техніки Об’єднаних сил у разі їх виявлення з передових позицій бойовиків.