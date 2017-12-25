На Донбасі бойовики порушили “різдвяне” перемир’я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У зоні проведення АТО НЗФ порушили “різдвяне” перемир’я, здійснивши мінометний обстріл в районі Павлополя, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Російсько-окупаційні війська цинічно зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Сьогодні близько 19.00 бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети. П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське”, — йдеться в повідомленні.
Також у штабі зазначили, що “такі віроломні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та небажанні дотримуватися режиму припинення вогню”.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО отримав поранення один український військовий.