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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Донбассе боевики нарушили "рождественское" перемирие

Киев • УНН

 • 11409 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В зоне проведения АТО НВФ нарушили “рождественское” перемирие, совершив минометный обстрел в районе Павлополя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

На Донбассе боевики нарушили "рождественское" перемирие

“Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили Минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы. Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское”, — говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что “такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня”.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО получил ранения один украинский военный.

Украинские Национальные Новости

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