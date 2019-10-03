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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Донбасі бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. З початку цієї доби незаконні збройні формування в зоні проведення операції Об’єднаних сил 21 раз порушили режим припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На Донбасі бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - проінформували у штабі.

Нагадаємо, 2 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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