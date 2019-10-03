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На Донбассе боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 9379 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. С начала этих суток незаконные вооруженные формирования в зоне проведения операции Объединенных сил 21 раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На Донбассе боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - проинформировали в штабе.

Напомним, 2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

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