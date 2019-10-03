На Донбассе боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. С начала этих суток незаконные вооруженные формирования в зоне проведения операции Объединенных сил 21 раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил.
"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - проинформировали в штабе.
Напомним, 2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.