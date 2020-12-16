На Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню — ООС

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

“Від початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з станкових та ручних протитанкових гранатометів. Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень — немає”, — зазначили в ООС.