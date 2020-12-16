На Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню — ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Донбасі упродовж минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню та провокували українських військових неприцільними обстрілами. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
“Від початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з станкових та ручних протитанкових гранатометів. Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень — немає”, — зазначили в ООС.