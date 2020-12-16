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На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

Киев • УНН

 • 11416 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня и провоцировали украинских военных неприцельными обстрелами. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шуми. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные огонь не раскрывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

“С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений — нет”, — отметили в ООС.

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