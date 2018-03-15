На Донбас прибув спецпідрозділ з інформаційно-психологічного протиборства ЗС РФ – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На окупований Донбас прибув спецпідрозділ з інформаційно-психологічного протиборства Збройних сил РФ. Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Зокрема 11 бер цього року і підпор команд російсько-окупаційних військ прибув спецпідрозділ інформаційно-психологічного протиборства ЗС РФ. Початок діяльності зазначеного підрозділу виявлено за результатами аналізу, проведеного ним 13 березня цього року масштабної, а за окремими показниками, експериментальної акції, спрямованої на бойовиків російсько-окупаційних військ.
Відмічено розсилання смс-повідомлень, які мають ознаки застосування інформаційно-психологічного впливу у текстах агітаційних закликів про підвищення пильності, попередження про нібито можливу активізацію ДРГ ЗСУ та пояснення щодо дій з метою запобігання випадкам потрапляння в полон", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей затоплюються шахти, внаслідок чого на поверхню виштовхується метан та інші отруйні гази.