На Донбасс прибыло спецподразделение по информационно-психологическому противоборстве ВС РФ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На оккупированный Донбасс прибыло спецподразделение по информационно-психологическому противоборству Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В частности 11 марта этого года и опор команд российско-оккупационных войск прибыло спецподразделение информационно-психологического противоборства ВС РФ. Начало деятельности указанного подразделения выявлено по результатам анализа, проведенного им 13 марта этого года масштабной, а по отдельным показателям, экспериментальной акции, направленной на боевиков российско-оккупационных войск.
Отмечено рассылки смс-сообщений, имеющие признаки применения информационно-психологического воздействия в текстах агитационных призывов о повышении бдительности, предупреждения о якобы возможной активизации ДРГ ВСУ и объяснение действий с целью предотвращения случаев попадания в плен", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, ранее разведка сообщала, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей затапливаются шахты, в результате чего на поверхность выталкивается метан и другие ядовитые газы.