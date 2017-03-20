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На Дніпропетровщині затримали водіїв, що розвантажували львівське сміття

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У суботу, 18 березня, до чергової частини Криничанського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі в смт Кринички невідомі автомобілі розвантажують побутове сміття. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ БДР УПД ГУНП в Дніпропетровській області.

“Прибувши на місце події, правоохоронці побачили, як два автомобілі Scania здійснюють вигрузку сміття, не маючи будь-яких супровідних документів. На момент приїзду поліцейських, вони вже встигли вивантажити близько 1/3 частини відходів”, — йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події в кожній з куп сміття були виявлені та вилучені фіскальні чеки з магазинів м.Львова.

В товарно-транспортних накладних вказано, що вони везуть відходи зі Львова до м.Кривий Ріг.

На місце події відразу була викликана слідчо-оперативна група, співробітники Укртрансбезпеки та фахівці санепідемслужби, які задокументували цей факт.

Представники державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та ветеринарії на даних водіїв склали протоколи про порушення санітарних норм за ст. 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із визначеною правовою кваліфікацією за ч.1 ст.239 КК України (Забруднення або псування земель). Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня в Покровському на Донеччині затримали п’ять фур з “львівським сміттям”.

Українські Національні Новини

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