В Днепропетровской области задержали водителей, которые разгружали львовский мусор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В субботу, 18 марта, в дежурную часть Криничанского отделения полиции поступило сообщение о том, что на свалке в пгт Кринички неизвестные автомобили разгружают бытовой мусор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел БДД УПД ГУНП в Днепропетровской области.
"Прибывшие на место происшествия, правоохранители увидели, как два автомобиля Scania осуществляют выгрузку мусора, не имея каких-либо сопроводительных документов. На момент приезда полицейских, они уже успели выгрузить около 1/3 части отходов", - говорится в сообщении.
Во время осмотра места происшествия в каждой из куч мусора были обнаружены и изъяты фискальные чеки из магазинов Львова.
В товарно-транспортных накладных указано, что они везут отходы из Львова в Кривой Рог.
На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники Укртрансбезопасности и специалисты санэпидслужбы, которые задокументировали этот факт.
Представители государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и ветеринарии на данных водителей составили протоколы о нарушении санитарных норм по ст. 42 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Проводится проверка.
Напомним, в ночь на 16 марта в Покровском Донецкой области задержали пять фур с "львовским мусором".