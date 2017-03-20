В Днепропетровской области задержали водителей, которые разгружали львовский мусор

"Прибывшие на место происшествия, правоохранители увидели, как два автомобиля Scania осуществляют выгрузку мусора, не имея каких-либо сопроводительных документов. На момент приезда полицейских, они уже успели выгрузить около 1/3 части отходов", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия в каждой из куч мусора были обнаружены и изъяты фискальные чеки из магазинов Львова.

В товарно-транспортных накладных указано, что они везут отходы из Львова в Кривой Рог.

На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа, сотрудники Укртрансбезопасности и специалисты санэпидслужбы, которые задокументировали этот факт.

Представители государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и ветеринарии на данных водителей составили протоколы о нарушении санитарных норм по ст. 42 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Проводится проверка.

Напомним, в ночь на 16 марта в Покровском Донецкой области задержали пять фур с "львовским мусором".