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На Дніпропетровщині водолази виявили два тіла у водоймах

На Дніпропетровщині водолази виявили два тіла у водоймах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. На Дніпропетровщині водолазно-рятувальна група виявила у водоймах тіла двох чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

“12-го липня о 12:23 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в штучному водоймищі по вулиці Дзеркальна села Краснопілля Чечелівського району міста Дніпро знаходиться тіло потонулої людини… Прибувши на місце рятувальниками за допомогою спеціального водолазного обладнання обстежено дно. На відстані 4 м від берега та на глибині 2 м виявили у воді чоловіка 1989 року народження без ознак життя”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітниками ДСНС чоловіка було доправлено до берега та передано поліції.

“Цього ж дня, о 14:33 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що у річці Дніпро, поблизу вулиці Кубанська Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро чоловік пішов купатися, пірнув і зник. За допомогою спеціального водолазного обладнання співробітники Служби порятунку обстежили 150 м кв. дна річки. На відстані 15 м від берега і глибині 4 м виявлено тіло чоловіка 1969 року народження”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині з лиману дістали тіло чоловіка.

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