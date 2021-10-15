На Дніпропетровщині внаслідок пожежі у жилому будинку загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Під час пожежі у жилому помешканні в Дніпропетровській області загинув чоловік 1956 року народження. Про це повідомили Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
Деталі
15-го жовтня о 03:49 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з помешкань багатоквартирного будинку, розташованого на проспекті Конституції Південного району міста Кам’янське.
За вказаною адресою були направлені вогнеборці, які прибувши на місце встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на першому поверсі 2-поверхового житлового будинку.
Зазначається, що горіло домашнє майно в спальні на площі 5 кв.м.
“Під час гасіння займання вогнеборці виявили на дивані обгоріле тіло господаря помешкання — чоловіка, 1956 року народження.
Пожежу локалізовано о 04:15 та ліквідовано о 04:22”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Напередодні пожежа залишила без світла цілий район в Одесі.