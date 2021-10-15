На Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Во время пожара в жилом доме в Днепропетровской области погиб мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщили Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
Детали
15 октября в 3:49 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на проспекте Конституции Южного района города Каменское.
По указанному адресу были направлены пожарные, которые прибыв на место установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже 2-этажного жилого дома.
Отмечается, что горело домашнее имущество в спальне на площади 5 кв.м.
“Во время тушения возгорания пожарные обнаружили на диване обгоревшее тело хозяина квартиры — мужчину, 1956 года рождения.
Пожар локализован в 04:15 и ликвидирован в 4:22”, — говорится в сообщении.
Напомним
Накануне пожар оставил без света целый район в Одессе.