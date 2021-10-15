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На Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погиб человек

На Днепропетровщине в результате пожара в жилом доме погиб человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Во время пожара в жилом доме в Днепропетровской области погиб мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщили Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

15 октября в 3:49 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на проспекте Конституции Южного района города Каменское.

По указанному адресу были направлены пожарные, которые прибыв на место установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже 2-этажного жилого дома.

Отмечается, что горело домашнее имущество в спальне на площади 5 кв.м.

“Во время тушения возгорания пожарные обнаружили на диване обгоревшее тело хозяина квартиры — мужчину, 1956 года рождения.

Пожар локализован в 04:15 и ликвидирован в 4:22”, — говорится в сообщении.

Напомним

Накануне пожар оставил без света целый район в Одессе.

Украинские Национальные Новости

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