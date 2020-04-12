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На Дніпропетровщині виявили загалом 58 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. На Дніпропетровщині лабораторні дослідження у суботу, 11 квітня, показали три нові випадки коронавірусної інфекції. Хворобу виявили у мешканців Дніпра, Новомосковська та Кам’янського. Загалом – 58 випадків COVID-19. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

"На Дніпропетровщині на коронавірус за допомогою ПЛР-тесту вже перевірили 959 людей. Загалом в області виявили 58 випадків COVID-19. Сьогодні хворобу діагностували у трьох людей – з Дніпра, Новомосковська та Кам’янського", – розповів Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2 511 осіб, 73 людини померли.

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