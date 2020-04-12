В Днепропетровской области обнаружили в общем 58 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Днепропетровской области лабораторные исследования в субботу, 11 апреля, показали три новых случая коронавирусной инфекции. Болезнь обнаружили у жителей Днепра, Новомосковска и Каменского. В общем - 58 случаев COVID-19. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
"В Днепропетровской области на коронавирус с помощью ПЦР-теста уже проверили 959 человек. Всего в области обнаружили 58 случаев COVID-19. Сегодня болезнь диагностировали у трех человек - из Днепра, Новомосковска и Каменского", - рассказал Александр Бондаренко.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2 511 человек, 73 человека умерли.