На Дніпропетровщині виявили 22 нових випадки COVID-19

"Позитивний результат ПЛР-тестів – у 16 жителів Дніпра, 3 – П’ятихатського району. По одному випадку – у Кривому Розі, Марганці та Софіївському районі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом в області провели понад 9 тисяч лабораторних досліджень на COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні за весь час пандемії, захворіло 15 232 людини, з них 1056 дітей та 2964 медпрацівника, при цьому загалом одужало 3 060 осіб, а летальних випадків 391.