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На Дніпропетровщині виявили 22 нових випадки COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. За останню добу ще у 22 жителів області виявили коронавірус. Загалом на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 703 випадки COVID-19. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу адміністрації.

На Дніпропетровщині виявили 22 нових випадки COVID-19

"Позитивний результат ПЛР-тестів – у 16 жителів Дніпра, 3 – П’ятихатського району. По одному випадку – у Кривому Розі, Марганці та Софіївському районі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом в області провели понад 9 тисяч лабораторних досліджень на COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні за весь час пандемії, захворіло 15 232 людини, з них 1056 дітей та 2964 медпрацівника, при цьому загалом одужало 3 060 осіб, а летальних випадків 391.

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