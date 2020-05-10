В Днепропетровской области обнаружили 22 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. За последние сутки еще в 22 жителей области обнаружили коронавирус. Всего в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 703 случая COVID-19. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.
"Положительный результат ПЦР-тестов - у 16 жителей Днепра, 3 - Пятихатского района. По одному случаю - в Кривом Роге, Марганце и Софиевском районе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего в области провели более 9 тысяч лабораторных исследований на COVID-19.
Напомним, что в Украине за все время пандемии, заболело 15 232 человека, из них 1056 детей и 2964 медработника, при этом в целом выписаны 3 060 человек, а летальных случаев 391.