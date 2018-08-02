На Дніпропетровщині вибухнув автомобіль, є постраждалий

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні, близько 15:20, у місті Кам’янське (Дніпропетровська область) вибухнув автомобіль, внаслідок чого постраждав чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації Дніпропетровської області.

“За попередньою інформацією вибухнув автомобіль Фольксваген, внаслідок чого постраждав чоловік 1969 року народження. Потерпілого доправили до лікарні у тяжкому стані. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, а також залучені експерти Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України”, — повідомили у поліції.

У поліції додали, що за цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, за частиною 2 пункт 5 статті 115 (навмисне вбивство, замах на вбивство) ККУ.

Нагадаємо, у Бердичівському районі під час суперечки між трьома місцевими жителями один з них застосував до інших гранату. У результаті травми отримав сам порушник та один з опонентів.

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