В Днепропетровской области взорвался автомобиль, есть пострадавший

"По предварительной информации взорвался автомобиль Фольксваген, в результате чего пострадал мужчина 1969 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, а также привлеченные эксперты Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины", - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 15 по части 2 пункт 5 статьи 115 (умышленное убийство, покушение на убийство) УКУ.

Напомним, в Бердичевском районе во время спора между тремя местными жителями один из них применил к другим гранату. В результате травмы получил сам нарушитель и один из оппонентов.