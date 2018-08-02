В Днепропетровской области взорвался автомобиль, есть пострадавший

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18855 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79823 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119287 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127142 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166512 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152408 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140349 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130352 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179368 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118299 просмотра

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В Днепропетровской области взорвался автомобиль, есть пострадавший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня, около 15:20, в городе Каменское (Днепропетровская область) взорвался автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации Днепропетровской области.

"По предварительной информации взорвался автомобиль Фольксваген, в результате чего пострадал мужчина 1969 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, а также привлеченные эксперты Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины", - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 15 по части 2 пункт 5 статьи 115 (умышленное убийство, покушение на убийство) УКУ.

Напомним, в Бердичевском районе во время спора между тремя местными жителями один из них применил к другим гранату. В результате травмы получил сам нарушитель и один из оппонентов.

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