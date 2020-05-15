На Дніпропетровщині у важкому стані перебуває 10 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Дніпропетровській області 10 пацієнтів з COVID-19 перебувають у важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“Нині 535 хворих на коронавірус лікуються вдома на самоізоляції. Ще 155 — госпіталізовані. Переважна більшість пацієнтів — у легкому стані, 68 хворих з пневмонією у стані середньої тяжкості, 10 — „важкі“. Двоє з них підключені до апаратів ШВЛ”, — розповів Бондаренко.
За його словами, зараз в області — помірна динаміка поширення COVID-19. Ситуація під контролем, проте вірус ще не відступив.
“За останні 10 днів хворобу подолав 21 пацієнт. Це 23% від загальної кількості людей, що одужали”, — додав Бондаренко.
Також повідомляється, що за розповсюдженням хвороби Дніпропетровщина — на 9-му місці серед інших областей. В регіоні виявили 791 людину з коронавірусною інфекцією.
"Наразі Дніпропетровщина знаходиться на на 9-му місці серед інших регіонів України по кількості захворювань на COVID-19",- розповів Бондаренко.
Повідомляється, що в Дніпропетровському районі зафіксовано 791 випадок COVID-19.
Нагадаємо, у Волинській обласній психіатричній лікарні виявили ще 16 випадків захворювання на COVID-19.