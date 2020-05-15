У Волинській обласній психіатричній лікарні виявили ще 16 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Волинській психіатричній лікарні, де померла пацієнтка, хвора на COVID-19, за попередню добу було підтверджено 16 нових випадків захворювання, з них 14 у пацієнтів та два у медпрацівників. Про це під час брифінгу у Волинській ОДА сказала головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко, передає УНН.
“За останню добу виявлено 47 випадків захворювання у волинян... По Ківерцівському районі, це в закладі Волинська обласна психіатрична лікарня, за попередню добу... було підтверджено 16 випадків COVID-19 у 14 пацієнтів і двох медичних працівників”, — сказала Наталія Янко.
Вона додала, що цей спалах є діючим і проводяться всі заходи по подальшому обстеженню, і виявленню підозрілих, контактних і хворих осіб в осередку психіатричної лікарні селища Олика.
За її словами, з початку реєстрації спалаху в Волинській обласній психіатричній лікарні було зареєстровано 32 випадки COVID-19.
“В тому числі один летальний, це котрий був перший, звідки почався якраз цей спалах. Методом ПЛР обстежено було 58 осіб. Із них 34 працівники і 24 пацієнти”, — зазначила Наталія Янко.
Вона також додала, що відібрали матеріал у 22 контактних осіб, у чотирьох з них виявили COVID-19.
“В лікарні запроваджений посилений протиепідемічний режим, всі контактні особи і хворі знаходяться під медичним наглядом. Проводяться заходи по локалізації і ліквідації даного вогнища. На самоізоляції перебуває 37 осіб із числа контактних”, — сказала Наталія Янко.
Вона також додала, що у Ківерцівському районі зареєстровано 75 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Було проведено 319 досліджень методом ПЛР.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 17 330 випадків COVID-19, з них 476 летальні.