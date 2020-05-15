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В Волынской областной психиатрической больницы обнаружили еще 16 случаев заболевания COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В Волынской психиатрической больнице, где умерла пациентка, больная COVID-19, за предыдущие сутки было подтверждено 16 новых случаев заболевания, из них 14 у пациентов и два у медработников. Об этом во время брифинга в Волынской ОГА сказала главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, передает УНН.

В Волынской областной психиатрической больницы обнаружили еще 16 случаев заболевания COVID-19

“За последние сутки выявлено 47 случаев заболевания у волынян... В Киверцовском районе, это в заведении Волынская областная психиатрическая больница, за предыдущие сутки... было подтверждено 16 случаев COVID-19 у 14 пациентов и двух медицинских работников”, — сказала Наталья Янко.

Она добавила, что эта вспышка является действующей и проводятся все мероприятия по дальнейшему обследованию и выявлению подозрительных, контактных и больных лиц в очаге психиатрической больнице поселка Олыка.

По ее словам, с начала регистрации вспышки в Волынской областной психиатрической больницы было зарегистрировано 32 случая COVID-19.

“В том числе один летальный, это который был первым, откуда началась как раз эта вспышка. Методом ПЦР обследовано было 58 человек. Из них 34 работника и 24 пациента”, — отметила Наталия Янко.

Она также добавила, что отобрали материал у 22 контактных лиц, в четырех из них обнаружили COVID-19.

“В больнице введен усиленный противоэпидемический режим, все контактные лица и больные находятся под наблюдением. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации данного очага. На самоизоляции находится 37 человек из числа контактных”, — сказала Наталия Янко.

Она также добавила, что в Киверцовском районе зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Было проведено 319 исследований методом ПЦР.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 17 330 случаев COVID-19, из них 476 летальных.

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