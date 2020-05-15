В Волынской областной психиатрической больницы обнаружили еще 16 случаев заболевания COVID-19

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Волынской психиатрической больнице, где умерла пациентка, больная COVID-19, за предыдущие сутки было подтверждено 16 новых случаев заболевания, из них 14 у пациентов и два у медработников. Об этом во время брифинга в Волынской ОГА сказала главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, передает УНН.