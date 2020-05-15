В Днепропетровской области в тяжелом состоянии находится 10 больных COVID-19

"Сейчас 535 больных коронавирусом лечатся дома на самоизоляции. Еще 155 - госпитализированы. Подавляющее большинство пациентов - в легком состоянии, 68 больных с пневмонией в состоянии средней тяжести, 10 - "тяжелые". Двое из них подключены к аппаратам ИВЛ", - рассказал Бондаренко.

По его словам, сейчас в области - умеренная динамика распространения COVID-19. Ситуация под контролем, однако вирус еще не отступил.

"За последние 10 дней болезнь преодолел 21 пациент. Это 23% от общего количества людей, которые выздоровели", - добавил Бондаренко.

Также сообщается, что за распространением болезни Днепропетровская область - на 9-м месте среди других областей. В регионе обнаружили 791 человека с коронавирусно инфекцией.

"Сейчас Днепропетровская область находится на на 9-м месте среди других регионов Украины по количеству заболеваний COVID-19", - рассказал Бондаренко.

Сообщается, что в Днепропетровском районе зафиксирован 791 случай COVID-19.

Напомним, в Волынской областной психиатрической больницы обнаружили еще 16 случаев заболевания COVID-19.